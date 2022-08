Trento, Pasquato: “Juve frenato mia carriera e sabato voglio provare a batterla”

Le parole dell'attaccante del Trento ai microfono di Itasportpress

Redazione ITASportPress

Sabato prossimo il Trento debutterà in campionato e la prima in Serie C 2022/23 sarà molto impegnativa per gli uomini di mister Lorenzo D'Anna. I gialloblu' infatti saranno ospiti della Juventus Next Gen al "Moccagatta" di Alessandria. Chi ha indossato in passato i colori bianconeri è Cristian Pasquato, attaccante del Trento. Il classe 1989 era una grande speranza della Juventus ed è cresciuto accanto ad Alessandro Del Piero. Ma per l'attaccante in possesso di buone qualità tecniche è stata una lunga carriera a rincorrere la squadra bianconera. Tanti prestiti, qualche fugace apparizione in Prima squadra, una esperienza in Russia con il Krylia Sovetov e al Legia Varsavia dove ha vinto il campionato polacco.

Come Del Piero - Pasquato faceva impazzire i tifosi con le sue punizioni che sembravano proprio simili a quelle calciate magistralmente dal ‘Pinturicchio' Alessandro Del Piero. Il rimpianto è legato al fatto di non aver vissuto l'esperienza del primo scudetto dell'era Conte. Pur essendoci andato vicino...: "Feci tutto il ritiro e le cose andarono molto bene - dichiarò Pasquato - poi giocai qualche amichevole da titolare, ma da un giorno all’altro mi ritrovai a essere la sesta scelta. Su di me non è mai stato fatto un progetto serio e l’etichetta di "nuovo Del Piero" non mi ha aiutato". Qualche tifoso bianconero di buona memoria ricorderà un suo gol negli Stati Uniti. Una perla di Pasquato e la Juve salutò New York con una vittoria contro i messicani del Club America. Ma questo è il passato, oggi la sua squadra è il Trento. Pasquato si sta trovando benissimo e tutto il suo talento ancora cristallino è al servizio della squadra gialloblu' dove ha iniziato la sua seconda stagione a suon di gol nelle partite d'estate.

Passato Juve - Cristian Pasquato ai microfoni di Itasportpress.it ricorda il suo passato bianconero e presenta il match di sabato contro la Juventus Next Gen: "Sarà un match stimolante per noi visto che affronteremo una squadra che l'anno scorso ha fatto bene in campionato. Basti ricordare che i bianconeri stavano per eliminare il favorito Padova nei playoff. L'undici bianconero è composto principalmente da tanti giovani che vogliono mettersi in mostra e provare la scalata alla Prima squadra di Max Allegri. Questa scelta della Juventus di iscrivere la squadra in Lega Pro la trovo molto intelligente. Da ex della Vecchia Signora dispiace solo di non aver potuto giocare con la Prima squadra. La mia crescita come uomo e come calciatore è dovuta alla Juve ma sono stato frenato dal fatto che mi hanno ceduto in prestito a diversi club e alla fine questo è stato un grande ostacolo per la mia carriera".

Trento - Pasquato poi parla della squadra gialloblu' che sta crescendo bene."Siamo un gruppo coeso con molti giovani che vogliono dimostrare le proprie qualità. Un bel mix tra calciatori giovani e di esperienza. Il Trento è una squadra ambiziosa così come la società del patron Mauro Giacca. La prima di campionato è tosta ma a noi serve un po' di tempo per assemblare il gruppo visto che ci sono tanti calciatori nuovi. Come si dice in gergo, serve l'amalgama. La crescita però c'è e si è vista nelle gare amichevoli disputate, quindi bisogna partire dalle cose buone che abbiamo fatto. Sappiamo che ci sono cose da migliorare ma siamo molto fiduciosi del lavoro del nostro allenatore. Speriamo di iniziare con un buon risultato contro la Juventus e visto il mio passato proverò a batterla".