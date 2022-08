Trento, Pasquato show ed è tris all’Imolese

Il Trento s’impone per 3 a 1 nell’allenamento congiunto con l’Imolese grazie alle reti di Fabbri nel primo tempo, Pasquato e Bocalon nella ripresa. Ottima la prova dei gialloblu, che hanno mantenuto sempre in mano il pallino del gioco e sfiorato il quarto gol in altre due circostanze. Al 32' si sblocca il risultato con il gran gol dell’esterno mancino gialloblu che porta avanti il Trento: dai e vai nello strettissimo con Pasquato al limite dell’area e splendida conclusione dal basso verso l’alto di Fabbri, che anticipa il portiere emiliano e spedisce la sfera sotto la traversa. Il 2-0 come al solito è di Pasquato vero fenomeno in questa estate di amichevoli. Il fantasista gialloblù al 78' si accentra e, da venticinque metri, lascia partire un tracciante che termina la propria corsa all’incrocio dei pali con il portiere di casa che si allunga ma non riesce nemmeno a sfiorare il pallone. Supergol per l'ex Juve. L'Imolese un minuto dopo ha accorciato le distanze con il colpo di testa, in mischia sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di Zagnoni. Poi il definitivo 3-1 di Bocalon. Al minuto 88 cross al bacio dalla sinistra di Pasquato per Bocalon, bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto: il “Boca” incorna in rete da due passi la rete del 3 a 1 in favore del Trento. Bella prestazione nel complesso del Trento e buon debutto del neo arrivato Garcia Tena in difesa. Mister Lorenzo D'Anna trae da questa amichevole indicazioni positive in vista dell'inizio della stagione di Serie C.