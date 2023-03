Trento-Pergolettese, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 18 per il match di campionato di Serie C.

Redazione ITASportPress

Trento-Pergolettese, si gioca oggi, mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18 al "Briamasco" per la 32esima giornata del campionato di Serie C.

Trento-Pergolettese, la situazione Il Trento è, insieme alla Juventus Next Gen, a 41 punti in classifica fin qui conquistati, in virtù di 11 successi, 8 pareggi e 12 sconfitte con uno score di 37 reti realizzate e 35 subite.

Gli ospiti della Pergolettese, invece, seguono in classifica con 38 lunghezze e vantano una striscia positiva da sei giornate (3 vittorie e 3 pari), con 38 punti realizzati.

Per la gara odierna, i padroni di casa di mister Tedino non potranno disporre degli infortunati Damian, Barison e Terrani e dei lungodegenti Cazzaro, Osuji e Brighenti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Trento e Pergolettese andrà in scena oggi, mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN (servizio a pagamento) ed Eleven Sports, all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento), con la voce di Stefano Carta.

A dirigere la sfida tra le due formazioni sarà Ettore Longo, appartenente alla sezione di Cuneo, alla sua terza stagione in Can C. Gli assistenti saranno Emanuele Fumarulo e Luca Capriuolo, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Barletta e Bari, con Andrea Migliorini – della sezione di Verona – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches; Vitturini, Ferri, Garcia Tena, Fabbri; Di Cosmo, Sangalli, Ballarini; Attys; Petrovic, Carletti. Allenatore: Bruno Tedino.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncini; Piccinini, Arini, Tonoli; Bariti, Mazzarani, Varas, Artioli, Villa; Iori, Abiuso. Allenatore: Alberto Villa.