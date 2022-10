Trento-Piacenza, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo allo stadio "Briamasco" alle 14.30

E' una partita da vincere per il Trento quella di questo pomeriggio contro il Piacenza al "Briamasco", match valido per la decima giornata di Serie C. I gialloblù dopo le trasferte di Busto Arsizio e Pordenone, ospiteranno nell’impianto di via Sanseverino un avversario che attualmente occupa la ventesima posizione in classifica per effetto di 3 pareggi (contro Virtus Verona, AlbinoLeffe e Juventus Next Gen) e 6 sconfitte (contro Pergolettese, Feralpisalò, Arzignano Valchiampo, Sangiuliano City, Pro Vercelli e Renate) con uno score di 10 reti realizzate e 21 al passivo, mentre il Trento è 17esimo con 8 punti conquistati in virtù di 2 successi (contro Pro Vercelli e Pro Patria), 2 pareggi (contro Triestina e Arzignano Valchiampo) e 5 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate e Pordenone) con uno score generale di 11 reti realizzate e 15 subite.

I precedenti Sono 34 complessivamente i precedenti tra le due squadre. L’ultima sfida disputata tra le due formazioni allo stadio “Briamasco” è la gara di ritorno dello scorso campionato, andata in scena il 21 dicembre 2021, terminata con il successo per 1 a 0 del Trento grazie alla rete di Belcastro.

Qui Trento Il Trento ha una serie di calciatori non disponibili per oggi e come successo a Busto Arsizio contro la Pro Patria e poi a Lignano contro il Pordenone il mister Tedino deve fare di necessità virtù. Il tecnico non potrà disporre degli infortunati Cazzaro, Carini, Simonti, Semprini, Osuji e Pasquato e ha convocato 20 giocatori.

I convocati di Tedino per il match di oggi:

Portieri: Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Scirè (2005); Trainotti (1993).

Centrocampisti: Ballarini (2001); Belcastro (1991); Cittadino (1994); Damian (1996); Matteucci (2004); Mihai (2003); Ruffo Luci (2001).

Attaccanti: Bocalon (1989); Brighenti (1987); Dalla Francesca (2004); Ianesi (2002); Saporetti (1998).

Le parole di Tedino -Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha presentato la partita di domani contro il Piacenza al "Briamasco". Queste le sue dichiarazioni: "Le partite sono tutti difficili e ogni gara si affronta col coltello tra i denti. Abbiamo lavorato sul recupero dei giocatori e tutti stanno dando il massimo in allenamento. Contro il Piacenza bisogna curare le attenzioni in fase difensiva visto che abbiamo commesso degli errori. Il Piacenza ha subito col Renate ma ha creato tantissimo, sarà dunque un impegno difficile ma sappiamo che dobbiamo fare risultato. Sappiamo che dobbiamo trascinare il pubblico ma in questo momento abbiamo bisogno del loro sostegno".

Qui Piacenza Le parole del mister Cristiano Scazzola alla vigilia della partita: "Rispetto a mercoledì mancheranno alcuni giocatori quindi non possiamo fare altro che stringere i denti e sperare di recuperarli il prima possibile per tornare ad avere la squadra al completo. Trento è una squadra che gioca senza giovani ed è stata costruita per fare un campionato da playoff. In questo momento anche loro hanno avuto qualche difficoltà, hanno cambiato allenatore, una partita l'hanno vinta e una l'hanno persa. Ma più che pensare a loro dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare, a prescindere dalla prestazione, di portare a casa punti in attesa di ritrovarci al completo per avere un po' più respiro."

Tv e Internet La sfida tra Trento e Piacenza con inizio alle 14.30 sarà trasmessa in diretta streaming video all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento) con il commento di Stefano Carta.

Probabili formazioni

TRENTO (3-4-1-2): Marchegiani; Ferri, Trainotti, Garcia; Galazzini, Damian, Cittadino, Fabbri; Belcastro; Bocalon, Brighenti. Allenatore: Bruno Tedino.

PIACENZA (4-4-2) -Rinaldi; Frosinini, Cosenza, Masetti, Capoferri; Munari, Persia, Palazzolo, Zunno; Rossetti, Conti. Allenatore: Cristiano Scazzola.

Il programma della 10a giornata.

Domenica 23 ottobre 2022.

Arzignano Valchiampo - Lecco (ore 14.30)

Juventus Next Gen - Triestina (ore 14.30)

Mantova - Pergolettese (ore 14.30)

Padova - Novara (ore 14.30)

Pordenone - Feralpisalò (ore 14.30)

Pro Patria - Virtus Verona (ore 14.30)

Pro Vercelli - Pro Sesto (ore 14.30)

Renate - AlbinoLeffe (ore 14.30)

Sangiuliano City - L.R. Vicenza (ore 14.30)

Trento - Piacenza (ore 14.30)

La classifica.

Renate 18 punti; Padova, Pordenone e Lecco 17; Arzignano Valchiampo e Feralpisalò 16; Sangiuliano City 15; Novara, Pro Vercelli, L.R. Vicenza e Pergolettese 14; Pro Patria 12; Pro Sesto 11; AlbinoLeffe 10; Juventus Next Gen 9; Mantova e Trento 8; Triestina 7; Virtus Verona 5; Piacenza 3.