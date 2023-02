Trento-Pordenone, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Calcio d'inizio alle 14.30

Redazione ITASportPress

Seconda gara casalinga consecutiva per il Trento, che sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) ospiterà al “Briamasco” il Pordenone, attualmente terzo della fila ad una lunghezza di distanza dalla coppia di testa formata da Pro Sesto e Feralpisalò, nell’impegno valevole per la 28esima giornata - la nona del girone di ritorno - del campionato di serie C.

I gialloblù sono in striscia positiva da nove turni, segnatamente dal 17 dicembre scorso: il pari ottenuto a Novara ha inaugurato un filotti di risultati utili, che ha portato in dote complessivamente 21 punti su 27 disponibili per effetto di 6 successi e 3 pareggi.

Attualmente il Trento è 14esimo in classifica, con 33 punti realizzati per effetto di 9 vittorie (contro Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova, Triestina e Renate al ritorno), 6 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata, Arzignano Valchiampo al ritorno) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata), con uno score di 31 reti realizzate e 32 subite.

Il Pordenone occupa, invece, la terza posizione con 46 punti conquistati in virtù di 12 successi (contro Triestina, Virtus Verona, Sangiuliano City, Arzignano Valchiampo, Trento, Pergolettese, Lecco, Piacenza, Novara all’andata, Triestina, Juventus Next Gen e Sangiuliano City al ritorno), 10 pareggi (contro Juventus Next Gen, Renate, Pro Sesto, Pro Patria, L.R. Vicenza e AlbinoLeffe all’andata, Virtus Verona, Padova, Renate e Mantova al ritorno) e 5 sconfitte (conro Padova, Mantova, Feralpisalò e Pro Vercelli all’andata, Arzignano Valchiampo al ritorno), con uno score di 43 reti realizzate e 25 al passivo.

TV - La sfida tra Trento e Pordenone sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports e su Dazn.

I precedenti: Quella di sabato sarà la quinta sfida in ambito professionistico tra le due formazioni allo stadio “Briamasco”. I tre precedenti recitano 1 vittoria gialloblù (4 a 1 nella Coppa Italia di serie C nella stagione 1985-86) e 3 pareggi (tutti per 0 a 0, l’ultimo in serie C2 2002-03).

PROBABILI FORMAZIONI

TRENTO (4-3-1-2): Marchegiani; Vitturini, Barison, G. Tena, Fabbri; Ballerini, Suciu, Damian; Pasquato; Petrovic, Sipos. Allenatore: Tedino

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Negro, Torrasi, Benedetti; Gucher, Burrai, Giorico, Edera; Deli; Palombi, Candellone. All.: Di Carlo.