Trento, presentata campagna abbonamenti 2022/23. Le novità

Il Trento parte con progetti ambiziosi

Redazione ITASportPress

Nella sala stampa dello stadio "Briamasco" è stata presentata questa mattina la campagna abbonamenti del Trento per la stagione 2022/23. Davanti ai giornalisti erano presenti il presidente Mauro Giacca, l'amministratore delegato Diego Cattoni, il dg Corrado Di Taranto e i vertici della Conad main sponsor del club gialloblu'. Tante le novità per i tifosi illustrate nel corso della conferenza stampa.

A partire dalle ore 9.00 di martedì 26 luglio e fino a venerdì 2 settembre, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti per assistere alle 19 gare casalinghe della Prima Squadra nella stagione 2022 – 2023 (N.B. Sono escluse le gare di Coppa Italia ed eventuali gare di playoff e playout).

La campagna abbonamenti “Riempiamo il Briamasco” sarà strutturata in due fasi: la prima, riservata ai vecchi abbonati nella stagione 2021 – 2022, si svolgerà da martedì 26 a sabato 30 luglio, con orario di apertura al pubblico dalle 9 alle 13. In questa prima finestra della durata di 5 giorni, tutti i vecchi abbonati avranno la possibilità di riconfermare il loro posto ad un prezzo speciale. A partire da lunedì 1 agosto, invece, la sottoscrizione dell’abbonamento sarà aperta a tutti, in vendita libera.

DOVE SOTTOSCRIVERE - Gli abbonamenti potranno essere acquistati presso gli uffici del Club in via Sanseverino 41 (primo piano della Tribuna Nord dello stadio “Briamasco”, salendo le scale la porta sulla destra), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Per informazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo biglietteria@actrento.com.

FIDELITY CARD - Per la sottoscrizione dell’abbonamento sarà necessario acquistare la “Fidelity Card” al costo extra di 10 €. Si tratta di una tessera della durata di 3 anni sulla quale sarà possibile caricare l’abbonamento. I vecchi abbonati che possiedono già la “Fidelity Card” dovranno portarla con sé e presentarla presso gli uffici del Club al momento dell’acquisto dell’abbonamento. In caso di furto o smarrimento, la “Fidelity Card” non può essere ristampata e sarà necessario acquistarne una nuova.