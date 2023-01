Trento, presi altri tre giocatori. Ciao Saporetti

Il mercato del Trento è giunto in una fase molto avanzata. Dopo Cristian Carletti, Sebastiano Desplanches, Leon Sipos e Sergiu Suciu, il ds Giorgio Zamuner ha chiuso anche per altri tre calciatori. Sono elementi che il dirigente gialloblù seguiva da tempo ma che la trattativa si è conclusa oggi. Approdano al Trento Alberto Barison dal Sudtirol, Mattia Sangalli, ex capitano dell'Inter Primavera che dopo una prima parte di stagione da dimenticare con il Lecco riparte dal Trento. Accordo fatto, per il centrocampista classe 2002. Fumata bianca anche per Leonardo Di Cosmo, centrocampista classe '98 che proviene dall'Entella. Ceduto al Renate l'attaccante Simone Saporetti che non ha fatto male nel girone di andata ma il Trento ha bisogno di più fisicità in avanti. Per Tedino tanti rinforzi per cambiare marcia e centrare la salvezza senza passare dai playout.