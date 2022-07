Trento, presi tre giovani per mister D’Anna

Tra tre giorni scatterà il ritiro del Trento e oggi il ds Attilio Gementi ha chiuso tre operazioni in entrata. Saranno gialloblu' gli Under Simone Ianesi attaccante 20enne dell'Udinese, sempre dal club friulano il centrocampista 21enne Marco Ballarini. Infine dalla SPAL arriva il centrocampista Luca Mihai (19). Quest'ultimo nato in Romania nel 2003, è cresciuto nei settori giovanili di Karlsruhe e Astoria Walldorf in Germania, prima di passare alle giovanili del ChievoVerona e, successivamente, alla primavera del Bologna e infine alla SPAL. Già nel giro delle nazionali giovanili rumene, Mihai è un centrocampista centrale dotato di grande visione di gioco e specialista dei calci piazzati.