Trento, preso il centrocampista Mihai dalla SPAL

A.C.Trento dà il benvenuto a Luca Mihai e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblù.

Nato a Bucarest l’11 ottobre 2003, Mihai è un centrocampista dalla buona struttura fisica (185 cm x 75 kg), di piede sinistro, che agisce prevalentemente in posizione di playmaker anche se, nel corso della sua carriera, ha operato anche esterno di difesa.

Cresce calcisticamente in Germania nei settori giovanili di Walldorf e Karlsruhe, prima del trasferimento in Italia, avvenuto nel 2019. Indossa le maglie delle formazioni Under 17 e “Primavera” del Chievo Verona, mentre nel 2020 passa al Bologna, dove milita nella formazione “Primavera”.