Trento, preso Sipos. Le caratteristiche dell’ex Catania. Ianesi ceduto

Sipos - Il ds Giorgio Zamuner ha preso dalla Fidelis Andria l’attaccante Leon Sipos classe 2000 che ha fatto un girone di andata abbastanza deludente. Il croato lanciato dal tecnico Francesco Baldini a Catania ha movimenti da attaccante vero ma è un confusionario e con i piedi non è raffinato. Ha bisogno di sentire la fiducia dell’ambiente per dare il meglio. Usa il destro ed è bravo sulle palle aeree ma per far bene deve ricevere giusti stimoli da società, tecnico, squadra e ambiente. A Catania lo scorso hanno ha fatto due gol ma era chiuso da Luca Moro. Ad Andria zero reti per Sipos nonostante godesse della piena fiducia del mister Cudini che gli ha dato spazio impiegandolo in 17 partite su 20 nel Girone C di Serie C. Si spera che a Trento possa fare meglio. Sipos prenderà il posto del baby Ianesi che tornerà all’Udinese. C’è anche un pour parler con il Sudtiol per il giovane Shaka Mawuli che però non gioca da quasi un anno per la rottura del legamento. C'è sempre in piedi la trattativa con il Bari per il centrocampista Manuel Scavone ma se ne riparlerà dopo Capodanno. Il trequartista Davide Voltan piace a Zamuner ma non verrà mai a Trento. E' una idea Leonardo Di Cosmo, centrocampista classe 1998.