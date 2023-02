Trento-Pro Patria, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Calcio d'inizio sabato 11 alle ore 14.30

Redazione ITASportPress

Alla vigilia di un match complicato al Briamasco contro la Pro Patria, il tecnico del Trento Bruno Tedino ha avvisato tutti delle difficoltà. "Dopo i tre punti dell'andata con me in panchina ritroveremo la Pro Patria che è un forte avversario. Sarà una partita delicata e difficile perchè i nostri avversari hanno valori importanti. Ci siamo allenati bene e mi dispiace non farli giocare tutti e 23 i miei ragazzi ma devo fare delle scelte. Confido nel sostegno dei tifosi per portare in alto il Trento". Fin qui Tedino che ha a disposizione quasi tutto l'organico per il match di sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 14.30) nella sfida valevole per il 27esimo turno - l’ottavo del girone di ritorno - del campionato di serie C. Mister Tedino dovrà fare a meno dei lungodegnti Cazzaro, Brighenti e Osuji e ha convocato 23 giocatori. Dall'altra parte mister Vargas non avrà a disposizione Brignoli, Castelli, Fietta, Lombardoni, Parker, Sportelli, Rossi.

Classifica - Attualmente il Trento è 14esimo in classifica, con 33 punti realizzati per effetto di 9 vittorie (contro Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova, Triestina e Renate al ritorno), 6 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata, Arzignano Valchiampo al ritorno) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata), con uno score di 31 reti realizzate e 32 subite.

La Pro Patria occupa, invece, la quarta posizione con 42 punti conquistati, in virtù di 12 successi (contro Feralpisalò, Mantova, Pro Vercelli, Virtus Verona, Triestina, AlbinoLeffe, Lecco, Piacenza, Sangiuliano City all’andata, Renate, Pro Vercelli e L.R. Vicenza al ritorno), 6 pareggi (contro Arzignano Valchiampo, Renate, L.R. Vicenza e Pordenone all’andata, Arzignano Valchiampo e Feralpisalò al ritorno) e 8 sconfitte (contro Padova, Trento, Pergolettese, Pro Seso, Novara e Juventus Next Gen all’andata, Mantova e Padova al ritorno), con uno score di 29 reti realizzate e 25 al passivo.

I precedenti - Quella di sabato sarà la nona sfida, in terra trentina, in ambito professionistico tra le due formazioni. Il bilancio recita 6 vittorie gialloblu (l’ultima per 3 a 0 nella gara d’andata della scorsa stagione, anche se la partita venne disputata a Salò per l’indisponibilità del “Briamasco”), 1 pareggio (1 a 1 nel campionato di serie C1 1982-83) e 1 successo della Pro Patria (per 2 a 0 nel campionato di serie C 1975-76).

PROBABILI FORMAZIONI

Trento (4-3-1-2) Marchegiani; Vitturini, Barison, Garcia Tena, Fabbri; Galazzini, Suciu, Damian; Pasquato; Carletti, Sipos. All. Tedino

Pro Patria (3-5-2) Del Favero; Molinari, Cassano, Boffelli; Perotti, Vezzoni, Vaghi, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Piu. All. J. Vargas

A dirigere la sfida tra Trento e Pro Patria sarà Andrea Zanotti, appartenente alla sezione di Rimini, alla sua seconda stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 18 gare di campionato, 2 di Coppa Italia di serie C, 17 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Leonardo Tesi e Alberto Rinaldi, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Lucca e Pisa con Mattia Drigo - della sezione di Portogruaro - nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 27esima giornata.

AlbinoLeffe - Triestina (ore 14.30)

Piacenza - Pro Vercelli (ore 14.30)

Pordenone - Mantova (ore 14.30)

Pro Sesto - Juventus Next Gen (ore 14.30)

Trento - Pro Patria (ore 14.30)

Feralpisalò - Arzignano Valchiampo (ore 17.30)

L.R. Vicenza - Renate (ore 17.30)

Lecco - Novara (ore 17.30)

Pergolettese - Sangiuliano City (ore 17.30)

Virtus Verona - Padova (ore 17.30)

La classifica (dopo 26 giornate).

Pro Sesto 46 punti; Pordenone 45; Feralpisalò 44; Pro Patria e Lecco 42; L.R. Vicenza 41; Renate 39; Arzignano Valchiampo 38; Juventus Next Gen e Novara 37; AlbinoLeffe, Padova e Pro Vercelli 34; Trento 33; Virtus Verona 31; Sangiuliano City e Mantova 30; Pergolettese 29; Piacenza 23; Triestina 19.

Tv e Internet - La sfida tra Trento e Pro Patria verrà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports, e su Dazn.

I convocati Trento

Portieri: Desplanches (2003); Marchegiani (1996).

Difensori: Barison (1994); Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Garcia Tena (1995); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Attys (2001); Ballarini (2001); Damian (1996); Di Cosmo (1998); Garofalo (1999); Sangalli (2002); Suciu (1990).

Attaccanti: Carletti (1996); Pasquato (1989); Petrovic (1999); Sipos (2000); Terrani (1994).