Trento-Pro Sesto, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Queste le dichiarazioni di Bruno Tedino rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Pro Sesto: “Nel corso di questa settimana abbiamo lavorato molto bene, sono contento e orgoglioso di quanto fatto dal gruppo. La squadra è pronta per affrontare la Pro Sesto e personalmente sono fiducioso in vista della partita di domani sera. Sono convinto che il Trento, durante le ultime partite, abbia creato più di un’occasione: dobbiamo però essere maggiormente cinici e convinti così da riuscire a sfruttarle. Abbiamo lavorato e continueremo a farlo per limare alcuni errori. Dobbiamo avere rispetto dell’avversario, sapendo però che il nostro obiettivo è quello di tornare a raccogliere i tre punti in palio. Loro hanno dei buoni giocatori ma noi possiamo e dobbiamo fare meglio”.

TV La partita Trento-Pro Sesto valida per la nona giornata del girone A di Serie C, sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky, che detiene i diritti della Serie CNOW. Trento-Pro Sesto inoltre, sarà visibile in diretta streaming su Sky GO, app ufficiale di Sky scaricabile su dispositivi mobili e PC. In alternativa, la Serie C può essere seguita in diretta streaming su NOW, piattaforma on demand di Sky.