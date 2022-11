Trento-Pro Sesto, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Trento in campo oggi alle 14.30 al Briamasco ospiterà la Pro Sesto, match valido per la 12a giornata di Serie C Girone A. Le due squadre arrivano da due vittorie e dunque con una buona dose di entusiasmo. Il Trento ha sin qui conquistato 12 punti per effetto di 3 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco), 3 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo e Piacenza) e 5 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate e Pordenone), con uno score complessivo di 15 reti realizzate e 18 subite.