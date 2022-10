Trento-Renate, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Trento oggi ospita il Renate al "Briamasco", una partita che i gialloblù devono vincere anche per salvare la panchina traballante di mister Lorenzo D'Anna. Calcio d’inizio alle ore 14.30) per la settima giornata d’andata del campionato di serie C. La formazione di mister D’Anna è quattordicesima con 5 punti conquistati frutto di un successo (contro la Pro Vercelli), due pareggi (contro Triestina e Arzignano Valchiampo) e tre sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City e Mantova), con uno score complessivo di 9 reti realizzate e 10 subite. Per il match di oggi il mister D'Anna non avrà a disposizione per infortunio Matteo Cazzaro, Carini, Federico Simonti, Cristian Pasquato e Lorenzo Saporetti.