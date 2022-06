Trento, rinnovano i portieri Marchegiani e Cazzaro

I due portieri gialloblu' più legati al club trentino

Redazione ITASportPress

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Gabriele Marchegiani e Matteo Cazzaro.

Gabriele Marchegiani ha sottoscritto un contratto annuale con il Club sino al 30 giugno 2023. Matteo Cazzaro ha sottoscritto un accordo biennale con il Club sino al 30 giugno 2024.

A.C. Trento 1921 Srl augura a Gabriele Marchegiani e Matteo Cazzaro di raccogliere tante altre soddisfazioni con la maglia gialloblu.

La scheda di Gabriele Marchegiani.

Nato a Roma il 3 giugno 1996, Marchegiani è un portiere dall’eccellente struttura fisica (189 cm x 80 kg), di piede destro.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile della Roma, con cui compie tutta la trafila sino alla squadra “Primavera, collezionando anche alcune convocazioni in Prima Squadra.

Nella stagione 2015 - 2016 si trasferisce alla Pistoiese in serie C, mentre nel successivo biennio indossa la maglia della Spal, con cui vince il campionato di serie B, conquistando la promozione nella massima serie (5 presenze) e affrontando il successivo torneo di serie A, facendo il proprio esordio nel massimo campionato nazionale nella sfida contro la Sampdoria del 20 maggio 2018.

Nell’estate 2018 si trasferisce al Gubbio in serie C, totalizzando 39 presenze (tutte da titolare), prima del passaggio al Novara con cui, nella prima parte della stagione 2019 - 2020, scende in campo 23 volte in serie C.

A gennaio 2020 torna in serie B per vestire la maglia dell’Ascoli, mentre nella stagione 2020 - 2021 indossa la maglia del Potenza in serie C (7 presenze da settembre a gennaio).

Approda al Trento a novembre 2021, totalizzando da quel momento 23 presenze.

Il suo score complessivo conta 1 presenza in serie A, 5 presenze in serie B, 92 presenze in serie C.

La scheda di Matteo Cazzaro.

Nato a Padova il 7 maggio 1999, Cazzaro è un portiere dall’eccellente struttura fisica (190 centimetri x 80 chilogrammi), di piede destro.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Padova, per poi passare al Campodarsego, dove compie la trafila fino alla Prima Squadra. Esordisce in serie D nella stagione 2016 – 2017 totalizzando 1 presenza, mentre l'anno successivo i “gettoni” in Quarta Serie diventano 6, con numerose presenze anche in Coppa Italia, manifestazione che il Campodarsego si aggiudica dopo la vittoria in finale contro il San Donato Tavarnelle. Nella stagione 2018/2019 è titolare inamovibile nella squadra veneta con 30 partite disputate.

Nell’estate 2019 approda a Trento, totalizzando 15 presenze nel campionato d’Eccellenza del Trentino Alto Adige, sospeso anzitempi causa pandemia Covid-19: con i colori gialloblu conquista la promozione in serie D, vincendo anche la Coppa Italia Regionale e la Coppa Italia Provinciale.

Confermato tra i pali nell’annata 2020/2021, con 25 presenze contribuisce in maniera decisiva alla promozione in serie C. Nella passata stagione fa il proprio esordio in serie C, totalizzando 10 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia di serie C.

Il suo score complessivo recita 10 presenze in serie C, 61 presenze in serie D e 15 presenze nel torneo d'Eccellenza del Trentino Alto Adige.