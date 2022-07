Trento, sabato 16 scatta il ritiro estivo. Il programma e le amichevoli

Il cammino dell’A.C. Trento 1921 edizione 2022 – 2023 inizierà ufficialmente martedì 12 luglio

Meno otto al ritiro estivo di Masen di Giovo: da sabato 16 a mercoledì 30 luglio 2022 la Prima Squadra gialloblu sarà ospite della Val di Cembra per il primo periodo di preparazione in altura in vista della stagione 2022 – 2023, che prenderà il via domenica 21 agosto con il primo turno di Coppa Italia.

Il cammino dell’A.C. Trento 1921 edizione 2022 – 2023 inizierà ufficialmente martedì 12 luglio, con giocatori e staff tecnico che raggiungeranno il capoluogo per sottoporsi ai tamponi, alle visite mediche e agli esami di sangue. Nelle giornate di giovedì e venerdì il gruppo squadra si sottoporrà ai test atletici orchestrati dal nuovo preparatore atletico Romeo Nero e poi, sabato mattina, avverrà la partenza per il ritiro di Masen di Giovo.

Nell’accogliente località della Val di Cembra, che già lo scorso anno aveva ospitato la Prima Squadra, la squadra alloggerà all’Hotel Fior di Bosco e si allenerà nello splendido Centro Sportivo di Masen di Giovo, una struttura di primissimo piano dotata di due campi a grandezza naturale, uno in erba naturale e uno in sintetico.

Il moderno Hotel Fior di Bosco sarà il quartier generale gialloblu per 11 giorni: la struttura, gestita con grande maestria da Morena e Martina e dotata di un nuovissimo centro benessere e di una piscina coperta, ospiterà la truppa aquilotta sino al termine del ritiro, durante il quale la squadra sosterrà due test match.

Il primo sarà quello di Moena contro la Fiorentina: la sfida ai viola andrà in scena venerdì 22 luglio a Centro Sportivo “Carlo Benatti” alle ore 17. I dettagli per l’acquisto dei biglietti in prevendita verranno forniti nei prossimi giorni.

Due giorni dopo, domenica 24 luglio, sarà invece il campo di Masen di Giovo ad ospitare la seconda uscita ufficiale della compagine di mister Lorenzo D’Anna: alle ore 17 i gialloblu affronteranno il Val di Cembra, società locale di recente nascita dopo una fusione che milita nel campionato di Prima Categoria.

La terza amichevole del mese di luglio, invece, andrà in scena dopo il rientro in città ed è programmata per sabato 30 luglio: sul campo di Lavarone, alle ore 17, Trainotti e compagni affronteranno il Cittadella, in una sfida che è diventata ormai un “classico” dell’estate gialloblu.