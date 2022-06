Trento, Saporetti: “Ecco perchè ho scelto il club gialloblù”

Il Trento si è rinforzato in attacco con il bomber della Serie D, Simone Saporetti. L'attaccante ha rivelato il motivo della sua scelta di lasciare il Ravenna parlando al Corriere di Romagna: "La mia prima scelta era senza alcun dubbio quella di fare la Lega Pro con la squadra della mia città e la società lo sapeva, per aspettare il Ravenna ho perso consapevolmente qualche occasione, adesso però il tempo stringeva e non potevo avere garanzie, visto che si sono iscritte tutte le squadre aventi diritto alla Lega Pro. Quindi ho preso una decisione che ritengo necessaria per la mia carriera di calciatore, ma che è stata comunque dolorosa. Ho scelto il Trento perché mi ha aspettato a differenza di altre squadre che si erano fatte avanti in precedenza. Hanno influito anche le aspettative importanti del Trento, che vuole fare un campionato di alta classifica".