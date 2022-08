Trento scappa con Pasquato e Osuji poi il Fiorenzuola lo riprende nel finale

Partita - Mister Lorenzo D’Anna deve fare a meno degli infortunati Cazzaro, Carini, Trainotti, Ballarini e Barbuti e sceglie di tenere a riposo Fabbri, ancora non al meglio. Il tecnico gialloblu si affida al 4-3-3 con Marchegiani a protezione dei pali e quartetto difensivo formato da Galazzini e Semprini sulle corsie esterne con Ferri, ex di turno della sfida e Simonti al centro. Il mezzo al campo Cittadino agisce da playmaker con Damian e Osuji interni, mentre il tridente offensivo è composto da Bocalon in posizione centrale con Ianesi e Pasquato ai lati. Trento gioca bene tutta la prima frazione di gioco e passa al 42'. Meravigliosa manovra corale dei gialloblu: Ianesi pesca sulla corsa Galazzini che, dalla destra, crossa teso per Pasquato, che impatta al volo con la sfera e, in diagonale, insacca a mezz'altezza. Un bellissimo gol per preparazione ed esecuzione. Prima parte di gara dominata dall'undici gialloblù.

Ripresa - Nel secondo tempo arriva il raddoppio. Al 67' Bocalon ruba palla a Frison sulla trequarti e s’invola in contropiede: il centravanti gialloblù invita Sorzi all’uscita e poi serve al centro Osuji, perfetto nell’accompagnare l’azione, che insacca a porta vuota con una conclusione a fil di palo. La stanchezza si fa sentire anche per il gran caldo. La scossa dei padroni di casa è arrivata solo nel finale con la compagine emiliana che ha trovato il pareggio con due gol in rapida successione: al 75' Giani fa tutto da solo: parte dalla destra, si accentra e poi batte Marchegiani con un sinistro a giro che s'insacca all'incrocio dei pali. Poi a dieci dalla fine cross dalla destra di Sussi per Oneto che da impatta al volo e insacca nella porta gialloblu da pochi passi. Il pareggio lascia un po' di amaro in bocca al tecnico D'Anna che ha sempre detto che non vuole cali di tensione. Dopo i test match contro Fiorentina, Cittadella, Luparense, Levico Terme e Fiorenzuola, il Trento può ritenersi soddisfatto del lavoro in vista dell’avvio ufficiale del campionato fissato per il primo week end di settembre.