Trento, tecniche di scalata con i piedi del Fenomeno

Segna sempre lui...

Redazione ITASportPress

Il calcio è fatto di momenti, di intuizioni, di esecuzioni. E spesso a fare la differenza in quei momenti, in quelle intuizioni e in quelle esecuzioni è la qualità. Ieri il Trento ha pareggiato a Sesto San Giovanni un po’ perché è più forte di qualche mese fa, un po’ perché Bruno Tedino ha preparato benissimo la partita e un po’ perché i suoi giocatori hanno inciso negli episodi determinanti.

Il fenomeno La scena se la prende Cristian Pasquato, autore dello splendido gol che ha riequilibrato il match all’86’: una punizione battuta poco avanti la linea di centrocampo, che ha scavalcato Del Frate ed è finita direttamente in rete. Un gesto tecnico bellissimo che ha nobilitato la prova dei gialloblù, sempre in controllo della gara e bravi a concedere poco alla Pro Sesto e poi punirla con la classe del fenomeno per questa categoria che è Pasquato. Uno come lui a fine carriera avrà un grande rimpianto. Aver calcato il palcoscenico della Serie A appena 27 volte. L’ex Juventus ha qualità da vendere e forse è stato frenato dal suo carattere che non sempre lo ha aiutato essendo un po’ fumantino. Adesso è più maturo avendo tanta esperienza alle spalle e a Trento ha trovato l’ambiente giusto per avere questa energia fino a fine carriera.

La meta Una ritrovata profondità di rosa consente a Tedino di poter cambiare gli scenari futuri. Così tanto che vincendo mercoledì contro la Pergolettese raggiungerebbe la zona playoff. Un piazzamento che già solo prima di Natale sembrava difficile sognare, considerando che il Trento era in piena crisi. Poi in questo 2023 i gialloblù hanno portato a casa 23 punti in 11 partite. Merito non solo del mercato rivoluzionario del ds Zamuner ma anche della crescita di tutto il gruppo e di una mentalità difensiva forte, consolidata, trasmessa da Tedino. Poi c'è sempre il Fenomeno gialloblù che ci pensa con i suoi colpi di classe.