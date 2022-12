Trento, Tedino: “A Padova bisogna essere baldanzosi per fare risultato”

Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha presentato il match di domani contro il Padova che vale molto per le speranze di salvezza di entrambe le squadre nel campionato di Serie C Girone A: "Dobbiamo ripartire dalla buona prestazione di giovedì scorso contro il Vicenza. Se capiamo cosa abbiamo fatto di buono siamo indirizzati verso la strada giusta. All'Euganeo dobbiamo essere baldanzosi per portare via punti e iniziare a recuperare il terreno perduto. Purtroppo abbiamo avuto un sacco di problemi e non sono alibi, sfido chiunque ad allenarsi con intensità scadente quando ti mancano tanti elementi della rosa. Adesso qualcuno è tornato e si sta facendo meglio con buona continuità di lavoro. Il Padova è molto organizzato e mister Caneo fa calcio propositivo. Sono stati sfortunati anche loro ma noi cercheremo di fare risultato pieno rendendogli la vita difficile".