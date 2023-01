Trento, Tedino: “A Trieste vittoria importante, siamo sulla strada giusta”

Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha analizzato il successo sul terreno della Triestina: "Abbiamo fatto una buona partita per 75'. Questa è una vittoria molto importante che ci dice che siamo sulla strada giusta. Barison ha avuto un problemino alla caviglia. Ho scelto Garcia Tena ed è andata bene visto che ha fatto gol. Io metto in campo chi se lo merita. Nel primo quarto d'ora siamo stati lenti di riflessi e la Triestina è stata più propositiva, poi la partita è cambiata e siamo andati meglio fino alla fine. Di Cosmo, Attys e Sangalli si sono subito inseriti e oggi si è visto. Sipos e Carletti ci hanno dato una grossa mano e si sono anche sacrificati per la squadra. Mio obiettivo è fare il massimo per questa società e sono in debito perchè voglio portare questa squadra alla salvezza. Adesso non dipende dai risultati degli altri ma da noi stessi. Bisogna stare sul pezzo e con grande umiltà andare avanti".