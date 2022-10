Trento, Tedino: “Abbiamo fatto una grande prestazione. E’ una vittoria meritata”

"Ringrazio dei complimenti che sono estendibili chiaramente alla squadra che sta lavorando in silenzio e con tantissima fatica perché lavorare con 12 13 giocatori durante la settimana non è semplice, non glielo auguro a nessuno, mi permette di sbagliare di meno perché quelli sono preposti a giocare, però è un gruppo di ragazzi che stanno dimostrando di avere la testa sulle spalle. Un gruppo di ragazzi che dimostra di avere la maglia sudata e questo mi riempie di grande soddisfazione. Il Lecco secondo me è una squadra che ha fatto finora un filotto di partite eccellenti con entusiasmo e ha un attacco allo spazio veramente importante e quindi è un segno di un grandissimo lavoro da parte del relatore della società. Vincere qui per noi è una grande soddisfazione, è la prestazione che mi ha fatto veramente essere soddisfatto. Abbiamo lavorato parecchio, ma contro il Lecco bisogna lavorare parecchio perché una squadra che va affrontata spendendo tutte le energie che si hanno. Soprattutto davanti abbiamo fatto un grandissimo lavoro nel sporcare le linee di passaggio, abbiamo reso la vita difficile una squadra che secondo me in questo momento stava benissimo, quindi questo è una grande soddisfazione per noi. Io dico sempre alla mia squadra che sulla lavagna non ho mai perso la partita. Abbiamo fatto un buon lavoro da questo punto di vista. La vittoria è stata meritata perché noi abbiamo creato qualcosa di più, abbiamo subito un tiro in porta in tutta la partita".