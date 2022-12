Trento, Tedino: “Basta alibi e adesso spetta a me trovare soluzioni”

Dopo il pesante ko contro il Padova è arrivata l'analisi del tecnico del Trento Bruno Tedino: "A differenza di giovedì abbiamo avuto un approccio negativo alla gara e mi assumo tutte le responsabilità del caso. Non esistono alibi, nemmeno la stanchezza per aver giocato terza gara in una settimana. Dobbiamo rimboccarci ulteriormente le maniche e lavorare ancora più forte perché non possiamo permetterci prestazioni di questo tipo. Io non mollo di un centimetro e lotterò con tutte le mie energie per questa società e siamo tutti perfettamente consapevoli che domenica prossima affronteremo una gara determinante. Siamo in difficoltà e lo ribadisco siccome la responsabilità della squadra è mia spetta a me trovare le soluzioni per uscire da questa situazione".