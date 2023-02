Trento, Tedino: “Battuto il Renate con prestazione che si doveva fare”

Trento che spazza via anche il Renate battuto 2-0

Il Trento questo pomeriggio con una prestazione da grande squadra è riuscito a vincere sul campo del Renate. Un 2-0 che mister Bruno Tedino commenta così: "Bisogna stare con i piedi per terra e avere grande umiltà, anche nei momenti più positivi. Dobbiamo continuare ad essere semplici, propositivi e costruttivi. Quella che fa maggiormente piacere è vedere tutta la squadra che esulta assieme sia al gol dell'1-0 che alla rete del 2-0 che a fine gara con il presidente e la dirigenza. E' obbligatorio continuare su questa strada, perchè altrimenti ci dimostreremo poco intelligenti e rischieremmo grosso. Andiamo avanti per la nostra strada, il gruppo è compatto, i ragazzi si vogliono bene e lavorano sodo. Il Renate è un'eccellenza di squadra, che gioca un ottimo calcio: noi abbiamo fatto la prestazione che si doveva fare e che avevamo preparato, lavorando forte sui duelli e sulle seconde palle. Ribadisco: non abbiamo fatto nulla e, dunque, bisogna restare umili, perchè mancano ancora 12 partite".