Trento, Tedino: “Buona reazione dopo svantaggio. Messo in campo squadra operaia”

Il pareggio sul campo del Novara del Trento analizzato dal tecnico gialloblù Bruno Tedino. "Il Novara è una buona squadra e lotterà per i primi posti. Abbiamo commesso due o tre incertezze che stavamo pagando a caro prezzo poi nel finale abbiamo reagito bene e con una azione bella abbiamo pareggiato. I ragazzi hanno trovato un po' di autostima dopo tante difficoltà, adesso bisogna continuare sia come rendimento che come atteggiamento. Purtroppo siamo in difficoltà e i ragazzi si allenano con tanto orgoglio la settimana è stata dura. Bisogna riprendere il cammino con buone prestazioni. Oggi con il 4-4-2 perchè c'era da fare una grande battaglia di calcio e ho messo squadra più operaia per fare più pressione sui portatori di palla. Saporetti è bravo ma avevo bisogno di una squadra di contenimento ed è rimasto inizialmente in panchina. Oggi non era una partita da fioretto ma da sciabola e avevo bisogno di gente più propensa a tenere palla e lottare anzichè a ripartire negli ultimi 20 metri. Il punto va bene e per finire dico che non abbiamo meritato la metà delle sei sconfitte subite".