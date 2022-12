Trento, Tedino: “Ci godiamo questa vittoria sapendo che non abbiamo fatto nulla”

Il commento del tecnico del Trento Bruno Tedino dopo il match vinto dai gialloblù contro la Juventus NG: "Questa vittoria è il giusto premio per i ragazzi, che hanno sempre lavorato con professionalità e impegno nonostante i tanti infortuni che, anche oggi, non ci hanno dato tregua viste le defezioni a gara in corso di Brighenti e Damian. Quello dell'attaccante potrebbe essere un problema serio e mi dispiace tantissimo perchè lui è un trascinatore e un ragazzo d'oro. Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, poi Pasquato l'ha decisa ma il suo valore non è mai stato messo in discussione. Ci godiamo questa vittoria sapendo che non abbiamo fatto nulla. Adesso pensiamo a gennaio perchè dobbiamo lottare e risalire la classifica"