Trento, Tedino: “Col Piacenza sarà dura e abbiamo bisogno dei tifosi”

Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha presentato la partita di domani contro il Piacenza al "Briamasco". Queste le sue dichiarazioni: "Le partite sono tutti difficili e ogni gara si affronta col coltello tra i denti. Abbiamo lavorato sul recupero dei giocatori e tutti stanno dando il massimo in allenamento. Contro il Piacenza bisogna curare le attenzioni in fase difensiva visto che abbiamo commesso degli errori. Il Piacenza ha subito col Renate ma ha creato tantissimo, sarà dunque un impegno difficile ma sappiamo che dobbiamo fare risultato. Sappiamo che dobbiamo trascinare il pubblico ma in questo momento abbiamo bisogno del loro sostegno".