Trento, Tedino: “Con l’autostima si può fare tanto. Servirà spirito di sacrificio”

"Sono felice per i ragazzi che in un momento di grande difficoltà, mantengono la spina dorsale dritta nonostante le grandi difficoltà e questo è un messaggio molto importante che la squadra ha dato a tutto l'ambiente. L'autostima è migliorata e con l'autostima si può fare tanto, si può sopperire almeno in parte anche le difficoltà. Se si attengono certi ingredienti come senso del sacrificio e l'ambizione che sicuramente sono cose molto importanti. Per fare punti a Crema serve spirito di sacrificio, grande unità, grande corsa e grande battaglia perché è una squadra che veramente costruisce molto. Sono una squadra molto organizzata che ha sicuramente nelle azioni offensive il meglio di sé stessa e sa fare entrambe le fasi in regola d'arte. È importante che noi diamo il massimo".

"Sarà una partita complicata come in questo girone dove le squadre sono molto ravvicinate, dove nessuna partita è semplice. Dobbiamo stare attenti alla Pergolettese perché ha vinto anche contro il Padova, se non ricordo male, e quindi è una squadra in salute. Siamo un po’ in difficoltà perché non riusciamo a lavorare con tutto l'organico a disposizione e quindi rende la settimana e il lavoro difficile, però andremo lì con quelli che siamo a cercare di portare a casa i tre punti. Ho già fatto il centrale di difesa e cerco di mettermi a disposizione del mister, poi sta a lui decidere qual è l'aspetto migliore. L'autostima è migliorata nell'ultimo periodo e non solo per i risultati, si sta vedendo un gruppo composto, si stanno vedendo delle belle prestazioni che portano i punti a casa. Bisogna continuare perché appunto la parola importante in questo campionato è continuità e cercare di portare ogni settimana punti a casa con delle belle prestazioni. Dobbiamo cercare di migliorare anche in casa portando qualche vittoria in più. Il campo ci mette in difficoltà perché l'erba non è al massimo, quindi anche da questo punto di vista cerco a nome di tutta la squadra di dare un segnale per vedere se si può migliorare quell'aspetto lì".