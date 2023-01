Trento, Tedino: “Contro il Mantova voglio partita gagliarda e aggressiva”

Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha presentato il match contro il Mantova in programma domani al Briamasco: "Abbiamo svolto una buona settimana lavorativa con intensità e rendimento sul campo cercando di limare le cose negative viste nelle ultime partite. Bisogna continuare a essere umili, concentrati e molto attenti ma vedo una squadra compatta e determinata. Abbiamo messo fisicità e c'è anche la convinzione di vincere i duelli individuali, ma bisogna valutare anche la classifica che è pesante però all'orizzonte si vede la luce. Il Mantova è un avversario molto forte e bisogna stare attenti a non prestare il fianco ai loro giocatori di qualità. I biancorossi sanno ripartire e fraseggiare e noi per vincere dobbiamo fare una partita gagliarda e aggressiva".