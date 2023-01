Trento, Tedino: “Contro il Sangiuliano conta l’atteggiamento giusto”

Ala vigilia del match di campionato contro il Sangiuliano, il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha presentato così il match della 22a giornata di Serie C Girone A: "Ci serve continuità di prestazione e di risultato visto che veniamo da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare. Contro il Sangiuliano non sarà facile vincere ma dobbiamo essere bravi a saper soffrire ed entrare in campo con il giusto atteggiamento e tanto spirito di sacrificio. I nostri avversari giocano un bel calcio e sanno occupare gli spazi anche bene quindi mi aspetto dai miei ragazzi una gara gagliarda, coraggiosa e che sappiano costruire e finalizzare le occasioni da rete. Non dovrà mancare la giusta intensità ma ci siamo allenati meglio in questa settimana. Bisogna continuare ad avere il vento a favore e non contrario. L'atteggiamento è stato buono e i nuovi arrivati si sono subito inseriti. Abbiamo un gruppo più forte e sono fiducioso".