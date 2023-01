Trento, Tedino: “Contro il Sangiuliano gara coraggiosa con anima e cuore”

Dopo il successo per 2-0 sul terreno del Sangiuliano, il tecnico del Trento Bruno Tedino ha analizzato la prova della sua squadra. "I ragazzi hanno fatto una gara coraggiosa e di sacrificio ma siamo stati bravi a vincere. Bravi anche a rimanere compatti nel momento di difficoltà poi nella ripresa la partita si è incanalata meglio per noi. Il campo non era perfetto e calciatori tecnici come Pasquato hanno sofferto. Dopo l'iniziale foga e agonismo del Sangiuliano, siamo usciti meglio noi. Nel secondo tempo un Trento più organizzato e lineare che ha concesso poco agli avversari. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti ma questi ragazzi mettono in campo anima e cuore. Adesso il gruppo si allena bene e c'è la giusta intensità e attenzione. Sipos deve lavorare di più anche se si sacrifica per la squadra ma deve essere più pulito. Questa sera io sono soddisfatto di tutti".