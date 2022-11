Trento, Tedino: “Contro il Vicenza voglio 11 gladiatori in campo. Pasquato convocato”

Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha presentato il match di domani contro il Vicenza che si disputerà allo stadio Briamasco. Queste le dichiarazioni raccolte da Itasportpress: "Recuperiamo Garcia Tena e forse Pasquato che sta stringendo i denti pur di essere convocato. Speriamo almeno di portarlo in panchina. Purtroppo abbiamo avuto una lunga serie di infortuni traumatici e molti calciatori hanno giocato con infiltrazioni. I ragazzi stanno facendo uno sforzo importante per restare in campo in queste condizioni. Quando supereremo questo momento di difficoltà, la squadra potrà dare di più durante la settimana e domenica nelle partite di campionato. In questo momento bisogna rimanere compatti e uniti, solo così usciremo fuori da questo momentaccio dove raccogliamo tanta mer...a in faccia. Contro il Vicenza mi aspetto una partita difficile dovendo affrontare una squadra forte che ha tanto entusiasmo. Noi dobbiamo avere una gamba migliore durante i 90’. I ragazzi di Modesto hanno qualità importanti e spingono sulle fasce, ma domani voglio vedere in campo 11 gladiatori con una prestazione super. Avrò a disposizione Brighenti e potrei cambiare qualcosa a livello tattico e nel modo di stare in campo".