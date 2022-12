Trento, Tedino: “Contro Juve NG serve coraggio e ripetere prova di Novara”

Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha presentato il match di campionato in programma domani contro la Juve NG: "Mi aspetto una partita difficile come spesso accade in questo campionato, ma cercheremo di vincere al Briamasco. Per ottenere l'intera posta in palio servirà più coraggio, tanta voglia e tante energie. Bisogna dare continuità alla prestazione di Novara. Ci abbiamo provato sempre a vincere ma a volte ci siamo riusciti altre no, ma domani ci ritenteremo cercando però di non commettere i soliti errori individuali. I tre punti sono fondamentali per la nostra classifica. La Juve è una squadra forte e serve la massima attenzione. Sarà importante fare una gara maschia, con tanta energia collettiva".