Trento, Tedino: “Contro la Pro Patria dobbiamo fare risultato al di là degli assenti”

Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha rilasciato una brevissima dichiarazione ai canali ufficiali in vista della partita di domani contro la Pro Patria. "Abbiamo lavorato bene in questa settimana e con buon entusiasmo. Sono soddisfatto dei ragazzi e di come si sono applicati. Bisogna domani dare il 100% e il risultato arriverà. Il voler vincere è importante e nelle difficoltà bisogna dare qualcosa in più. Ripeto che domani dobbiamo fare risultato al di là degli assenti".