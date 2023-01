Trento, Tedino: “Contro la Triestina serve tanta compattezza”

Alla vigilia di Triestina-Trento, il tecnico gialloblù Bruno Tedino ha presentato il match attraverso i canali ufficiali: "Siamo in un momento positivo ma non bisogna accontentarsi mai. Domani dobbiamo rendere la partita difficile alla Triestina e serve un maggiore sforzo mentale e fisico. Mi aspetto dai miei una gara con tanta compattezza e reparti stretti per fare match di un certo tipo. Terrani? Non è in condizione perfetta, è un calciatore che ha buona tecnica ed è venuto con grande motivazione. Il ds Zamuner è una sicurezza ed è un altro mattone per nostra casetta l'arrivo di Terrani".