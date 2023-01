Trento, Tedino: “Dimenticare Trieste, l’Arzignano avversario difficile”

Torna in campo il Trento che domani ospiterà l'Arzignano allo stadio Briamasco. Il tecnico gialloblù Bruno Tedino presenta così la partita: "C'è stato poco tempo per preparare questa gara avendo giocato appena due giorni fa, ma confido nell’entusiasmo dei miei ragazzi. A livello di formazione qualcosina cambieremo, perchè è importante recuperare le energie fisiche e mentali. E' importante dimenticare Trieste e pensare all’Arzignano avversario difficile e per noi sarà gara complicata. La squadra veneta ha grandi contenuti tecnici e grande entusiasmo. Sarà partita complicata come quella contro il Sangiuliano quindi molto intensa".