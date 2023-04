Trento, Tedino: “Gara difficile contro il Vicenza, una delle squadre più forti del girone”

Vigilia di campionato per il Trento che affronterà in trasferta il Vicenza domani, gara valida per la 35a giornata di Serie C. Le parole del mister gialloblù Bruno Tedino: "Sarà una partita molto difficile, perché affronteremo una delle squadre più forti del girone. Sono troppo esperto per farmi trarre in inganno dal momento negativo del Vicenza, compagine attrezzata dal punto di vista tecnico e con una struttura significativa. Come arriviamo a questa sfida? Bene, dopo una proficua settimana di allenamenti, durante la quale i ragazzi hanno lavorato sodo, come sempre del resto, preparando il match con molta attenzione e cura del dettaglio. Servirà una prestazione di grande umiltà e sacrificio, con la volontà d’ “infastidire” i nostri avversari e “sporcare” le loro giocate ma, allo stesso tempo, dovremo avere il coraggio di proporre gioco e creare occasioni. Il contesto sarà certamente molto bello, perché non capita tutti i giorni - in questa categoria - di giocare davanti ad un pubblico così caldo e numeroso, ma io non vedo l’ora di vedere e sentire i nostri meravigliosi tifosi che domani saranno al “Menti” per sostenerci. A loro, senza dimenticare tutti quelli che ci seguiranno da casa e hanno questi colori nel cuore, vogliamo dedicare i nostri sforzi. Anzi, lo sforzo lo faremo assieme a loro, perché il nostro pubblico gioca sempre assieme a noi!”