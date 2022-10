Trento, Tedino: “Trovato squadra demoralizzata ma c’è qualità e svolta può arrivare”

"La mia scelta di venire a Trento non è stata casuale ma ponderata. Sono un allenatore che ha diversi anni di esperienza ed ho ancora tanta voglia di trasferire le mie competenze alla squadra. Cosa mi ha fatto scegliere Trento? Una foto che ritraeva il presidente Giacca col suo papà visto che anche io ho genitori che mi hanno trasmesso sani principi. Credo di poter portare un certo tipo di qualità a questa squadra che può e deve riprendersi. Il campionato sarà complicato e sappiamo di avere qualche deficit fisico ma non deve essere questo un alibi, adesso bisogna vincere. Noi dovremo metterci l’elmetto in testa per affrontare le partite. Sappiamo che abbiamo qualche deficit a livello fisico, ma noi dobbiamo remare tutti insieme per uscire da questo momento. La trattativa col Trento è nata nella mattinata di lunedì. Ho chiesto al presidente un contratto fino al termine della stagione in corso visto che mi piace fare una valutazione a fine campionato". Come ho trovato la squadra? Ovviamente demoralizzata visto che c'è un momento di difficoltà ma io sono qui per far ritrovare le motivazioni e far emergere le loro qualità".

La luce - Il mister poi ha parlato anche di qualcosa che non funziona. "Se il Trento ha subito sempre gol c'è qualche difficoltà nella fase di non possesso. Ho visto i gialloblù contro la Triestina e non mi è sembrata messa male o una squadra sotto sopra. Si tratta di dare la scossa giusta per riaccendere la squadra visto che i risultati non sono arrivati. La scintilla può scattare subito ma serve continuità. I giocatori del Trento presi singolarmente sono tutti validi per questa categoria ma devono avere coraggio. Io sono motivato per far scattare le scintilla. Certo qualche lacuna c'è ma come in tutte le squadre del mondo. Il regista manca? No il playmaker c'è anzi ne abbiamo tre: Damian, Cittadino e Mihai. Alla squadra forse manca un po' di struttura visto che molti non sono alti. Manca anche un attaccante con gamba importante per attaccare lo spazio, Pasquato e Saporetti hanno in parte queste qualità ma bisogna avere più soluzioni possibili. Io sono molto determinato per risollevare il Trento".