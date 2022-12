Trento, Tedino perde la fascia e Zamuner va a cercarla

Da Fabbri a Semprini, gli esterni creano poco ma a gennaio arriveranno i rinforzi

Redazione ITASportPress

Meglio il centro, la destra o la sinistra? Calma, non stiamo parlando di politica, ma solo di quello che il calcio ci propone in fase d’attacco. Ecco, per quello che riguarda il Trento, alla luce del rendimento che viene proposto dagli esterni di fasce, si capisce che forse ci sia qualcosa che non vada.

Sterilità In strategie e tattiche che prevedono sempre di più gli aggiramenti sulle ali per allargare le difese e magari puntare al cross oppure, a maglia allargate, al filtrante decisivo, Bruno Tedino scopre di avere 4 esterni, fra destra e sinistra, che finora hanno prodotto in stagione, tutti insieme, la miseria di 3 assist e zero reti. Anche questo, in fondo, spiega gli appena 18 gol segnati finora in campionato, che rendono quello gialloblù il 18° attacco del campionato. Presenze e minutaggi delineano un quadro molto diverso da giocatore a giocatore, ma è innegabile che il problema ci sia. I motivi? Ognuno dei 4 ha la sua storia.

Alessandro Fabbri in fase difensiva ha commesso diversi errori perdendo la serenità che è ancora da ritrovare. Nelle sue 17 partite in maglia gialloblù ha sempre giocato 90 minuti saltando solo il match contro il Renate. Un assist nel match contro il Sangiuliano a Belcastro, poi un secondo a Saporetti contro la Pro Sesto ma nel complesso la spinta non è stata continua tanto che la sua partecipazione gol è pari al 15%.

Federico Simonti ha giocato pochissimo. Due sole partite in maglia gialloblù: la prima contro la Juve Next Gen e l’ultima contro l’Albinoleffe. Nel complesso 35’ anonimi ma nel mezzo un grave infortunio che lo ho costretto a rimanere a lungo ai box. Tedino spera di recuperare l’esterno di piede sinistro dall’ottima struttura fisica (183 cm x 78 kg), in grado di agire sia da terzino che da centrocampista. Inevitabilmente la partecipazione al gol in questo campionato è dello 0%.

Discorso diverso per Alessandro Semprini, che ha caratteristiche più offensive e che quindi si ritrova a suo agio in fase di spinta sulla destra. Un solo assist a Trainotti in 11 partite nel match contro la Triestina finito 1-1 e giocato lo scorso 24 settembre. Partecipazione al gol del 6%.

Resta infine Davide Galazzini che è stato impiegato 15 volte, con Tedino che lo ha riciclato come difensore centrale. E’ rimasto in panchina solo contro Juve NG, Mantova e Triestina. Zero assist e neppure gol per questo calciatore che può agire su entrambe le fasce, con buone prestazioni anche in qualità di centrocampista esterno. Con i gialloblù in Serie D da gennaio un gol e 6 assist che aiutano la squadra del patron Giacca a ottenere la promozione in Serie C. In questo campionato partecipazione al gol dello 0%.

Dunque se si eccettua i due assist di Fabbri e uno di Semprini, finora il contributo offensivo degli esterni gialloblù è stato al minimo sindacale. Il ds Zamuner cerca rinforzi e potrebbero essere loro a portare la dote che serve per avere (anche) nuova spinta sulle fasce e mettere in condizione gli attaccanti di segnare.