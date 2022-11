Trento, Tedino: “Preoccupano i troppi infortuni, ma ai ragazzi non posso dire nulla”

"Il Trento ha fatto la partita al primo tempo, ha subito un gol evitabile. Nel primo tempo abbiamo mantenuto un buon possesso ma non abbiamo concretizzato. Abbiamo tenuto il campo bene. Nel secondo tempo no. La Pergolettese ci ha superato dal punto di vista lavorativo e dei duelli. Hanno meritato la vittoria. Dobbiamo rimboccarci le maniche e allenarci in maniera diversa. Più che le assenze, non va bene come ci alleniamo, abbiamo molti infortuni e anche oggi abbiamo giocato con qualcuno che aveva una contrattura. Queste cose le paghi a caro prezzo. Ai ragazzi non posso chiedere di più, facciamo di tutto per recuperare gli infortuni, in questo momento siamo in grandissima difficoltà. La squadra nel secondo tempo è sparita nell'aiuto reciproco che fino adesso è stata la nostra grande qualità. Abbiamo avuto un'involuzione dopo l'intervallo. Di più non posso chiedere perché sono dei ragazzi che sudano la maglia, è la verità assoluta. Se noi gestiamo i giocatori non lavoriamo durante la settimana. Ci sono dei giocatori che si mettono a rischio pur di dare una mano. Chi si allena con regolarità fa molto bene, chi si allena a salti purtroppo paga. Non dobbiamo far drammi, non sono arrabbiato con la squadra. A livello morale alla squadra non posso chiedere di più. Sapevamo cosa ci aspettava oggi, dovevamo essere più bravi a gestire la palla. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco".