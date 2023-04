Trento, Tedino: “Pronti a sfidare il Novara e consapevoli di dover vincere”

Il Trento è obbligato a vincere contro il Novara per evitare i playout

Il tecnico del Trento Bruno Tedino alla vigilia dell'ultimo match del campionato contro il Novara ha presentato la partita che vale l'intera stagione: “Ci siamo allenati molto bene, con grande intensità e concentrazione in tutte le sedute, preparando al meglio la partita che sappiamo essere di fondamentale importanza per la tifoseria, la città e il club. Siamo consapevoli che incontreremo una squadra costruita bene e che, negli ultimi mesi, ha avuto un rendimento importante. Siamo pronti ad affrontarla e il nostro unico obiettivo è quello di vincere la partita: dovremo proporre una gara di grande concentrazione, applicazione e intensità, mettendo sul terreno di gioco tutte quelle che sono le nostre qualità. Il Trento dovrà pensare esclusivamente alla propria prestazione e a conquistare il bottino pieno”. Il Trento avrà la spinta dei suoi tifosi contro il Novara: “Non finiremo mai di ringraziare i nostri tifosi per il supporto che ci stanno dando e l’attaccamento che manifestano quotidianamente nei nostri confronti e verso questi colori. Ci daranno una grande spinta e noi vogliamo fare la nostra parte sul terreno di gioco”.