Trento, Tedino: “Sarà una gara emozionante. Il Pordenone mi ha permesso di crescere”

"Per domani non recuperiamo nessuno oltre a Saporetti. Questo è sicuramente un aspetto negativo perché, soprattutto per effetto delle partite infrasettimanali, la squadra ha un dispendio di energie notevole. Tutti i ragazzi saranno chiamati ad uno sforzo importantissimo. Che partita mi aspetto? Una gara complicatissima perché loro sono davvero forti. Dovremo cercare di colmare le assenze e le mancanze con la qualità e il coraggio. Sono molto emozionato perché affronteremo una società che mi ha dato la possibilità di crescere assieme e di farci conoscere: ci siamo fatti conoscere in giro per l’Italia. E’ chiaro che saluto tutti i tifosi e società di Pordenone ma in questo momento dovrò dare tutto me stesso per il Trento. Questo è un campionato nel quale tutte le società possono fare bene, soprattutto in queste prime gare del torneo".