Trento, Tedino: “Sconfitta immeritata, ragazzi encomiabili contro il Vicenza”

Cuore e orgoglio non sono bastati al Trento per fermare il Vicenza che ha vinto al Briamasco con un gol nella ripresa di Oviszach. Il tecnico gialloblù Bruno Tedino ha detto nel post partita di essere soddisfatto della prestazione della sua squadra: "La sconfitta è immeritata e siamo molto amareggiati per il risultato. I ragazzi hanno fatto una buonissima gara contro un avversario forte. In campo la squadra ha messo il massimo impegno possibile, anche gettando il cuore oltre l'ostacolo ma non è bastato. Oggi non meritavamo di perdere contro un Vicenza che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Sono fiduciosi per il prosieguo del campionato e adesso dobbiamo continuare così. I fischi? La curva ci sprona a dare di più ed è giusto ricevere qualche fischio ma li meritavamo in altre partite e non di certo contro il Vicenza. Da stasera bisogna tracciare un percorso nuovo e sono sicuro che possiamo dire la nostra in questo campionato. Finora non è stato facile lavorare con undici Primavera in allenamento ma speriamo che tornino gli infortunati"