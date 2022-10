Trento, Tedino: “Scossa c’è stata ma bisogna migliorare. Vittoria per Osuji”

Il tecnico del Trento, Bruno Tedino ha commentato la vittoria sul terreno della Pro Patria per 2-1: "Tre punti conquistati in un campo molto difficile. Poi negli ultimi 30' la Pro Patria ha alzato il ritmo e poi è stata bagarre perchè volevano riprendere la partita dopo il nostro 2-0. Abbiamo avuta mezza distrazione nella ripresa e bisogna migliorare. La scossa c'è stata ma bisogna essere più bravi a leggere le situazioni. Una vittoria che tutto il gruppo dedica a Willy Osuji che ci ha incoraggiato ieri sera. Noi lavoreremo sodo per portare in alto i colori di questa squadra e io qui mi sento a casa mia in questo momento".