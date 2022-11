Trento, Tedino: “Settimana dura con molti assenti, ma faremo una buona partita”

"E una settimana solita con molti assenti e con tanti ragazzi della primavera, però sono convinto che faremo una buona partita perché la squadra si è allenata al massimo delle sue possibilità e delle sue potenzialità. Sono fiducioso e agguerrito. L'entusiasmo e l'intensità lavorativa si devono mettere in pratica domani in campo perché la partita di domani è importante ma non è decisiva. Dobbiamo riscattarci dopo il secondo tempo contro la Pergolettese. La Virtus Verona ha reso difficile la vita a molte squadre, hanno perso per episodi ed è una squadra che ha dei valori importanti soprattutto in mezzo al campo e in attacco. E' una squadra che ha sicuramente delle potenzialità. Gli ingredienti principali dovranno essere calma, sangue freddo e intensità".