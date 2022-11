Trento, Tedino: “Sono avvelenato, non si può perdere così”

Il tecnico del Trento Bruno Tedino ha commentato la sconfitta per 1-0 sul terreno della Feralpialò: "Sono avvelenato, non è possibile uscire a mani vuote dopo una prestazione simile e a causa di un gol subito in quel modo. Questa squadra non la percezione del pericolo e non riesce a capire quando è il momento di tirare la palla sul "vetro". Primo tempo di spessore sfiorando il vantaggio che avremmo meritato. Nella ripresa è aumentata la pressione della Feralpisalò anche se non abbiamo corso grandi rischi. Poi abbiamo commesso un errore che non possiamo permetterci. Dobbiamo fare di più per uscire fuori da questa situazione".