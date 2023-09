Trento, Tedino: “Triestina sarà banco di prova. Andiamo lì per fare ottima gara”

Il debutto in Serie C del Trento sarà sul terreno della forte Triestina. Il tecnico dei gialloblù Bruno Tedino, ha presentato così il match: "La squadra sta abbastanza bene: sono tutti disponibili tranne Armand Rada che abbiamo deciso, per precauzione, di tenerlo a riposo. Siamo felici del percorso fisico, tecnico e tattico fatto sino ad ora dalla squadra. Ora la parola spetta al campo. Siamo pronti e curiosi di misurarci contro una squadra molto importante qual è la Triestina. In queste settimane di allenamento abbiamo fatto un buon lavoro, riuscendo anche ad ottenere dei buoni risultati nelle partite disputate. Credo che, trovare dei risultati positivi durante il precampionato, sia importante per l'autostima e la convinzione. Allo stesso tempo, sappiamo, però, che è un calcio che non consegna punti in classifica. La nostra nuova stagione comincerà lunedì sera con una partita difficile. Attilio Tesser è un allenatore importante: ormai sa come si lavora e come si migliora ogni singolo calciatore. Per noi sarà un banco di prova: andiamo lì per metterli in difficoltà e per fare un'ottima partita".