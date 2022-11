Trento, Tedino vuole la bolgia: “Briamasco più gremito per battere la Pro Sesto”

Dopo la grande impresa sul terreno del Lecco, il Trento torna al Briamasco per affrontare la Pro Sesto. Alla vigilia del match, il tecnico Bruno Tedino ha chiesto la bolgia per sostenere la squadra gialloblù e trascinarla verso la seconda vittoria consecutiva contro un avversario insidioso. "Gli ingredienti devono essere gli stessi: entusiasmo, voglia di vincere, spirito di sacrificio e umiltà. Con questo atteggiamento domani possiamo fare una grande gara contro una Pro Sesto molto forte. Se devo dirla tutta questa è la partita più difficile delle mie precedenti visto che ospiteremo una squadra spensierata, che sa giocare bene, attacca gli spazi e sa difendersi. Ma ho fiducia nei miei ragazzi che stanno dando il massimo. Ci sono ancora tanti infortunati ma faccio un plauso a tutti per l'abnegazione e il modo in cui stanno lavorando. In città c'è tanto entusiasmo e spero che questo si tramuti in sostegno con lo stadio Briamasco più gremito. La città di Trento sa che deve essere ben rappresentata da noi e dobbiamo essere rappresentati benissimo da loro".