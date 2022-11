Trento, tesserato il difensore Vitturini

Giocatore già a disposizione del tecnico Tedino

Redazione ITASportPress

Un nuovo rinforzo per il Trento che deve infoltire la rosa dimezzata dagli infortuni. La società gialloblù ha comunicato il tesseramento del difensore Davide Vitturini. La nota del club:

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Vitturini, che ha sottoscritto con il Club un contratto annuale, sino al 30 giugno 2023, con opzione per la stagione 2023 - 2024.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Davide Vitturini e gli augura le migliori fortune - personali e di squadra - in maglia gialloblu.

La scheda di Davide Vitturini.

Nato a L’Aquila il 21 febbraio 1997, Vitturini è un difensore dalla buona struttura fisica (181 cm x 70 kg), in grado di agire sia come esterno che come centrale, di piede destro.

Inizia il proprio percorso calcistico nel Villa Raspa di Spoltore, per poi trasferirsi, all’età di 13 anni al Pescara, con il quale completa tutta la trafila, sino alla formazione “Primavera”. Nella stagione 2014 - 2015 è aggregato stabilmente alla prima squadra biancazzurra, con cui totalizza 2 presenze in serie B.

Nell’estate 2015 si trasferisce al Teramo, in serie C, salvo poi fare ritorno al Pescara, con cui disputa 13 partite nella seconda parte di stagione, contribuendo alla promozione in serie A.

Nell’organisco pescarese anche nell’annata 2016 - 2017, esordisce nella massima serie nella gara interna contro la Sampdoria: alla fine del campionato saranno 3 le presenze in massina serie.

Nella stagione 2017 - 2018 si divide tra Carpi (serie B) e Carrarese (serie C), per poi trasferirsi all’Alma Juventus Fano, sempre in serie C, con cui scende in campo 34 volte, mettendo a segno 1 rete.

A luglio 2019 torna al Pescara (3 presenze da settembre a gennaio), per poi accasarsi alla Feralpisalò in serie C, scendendo in campo 12 volte. Segue il ritorno al Teramo (11 presenze in serie C) e l’esperienza estera allo Tsarko Selo Sofia, da febbraio a giugno 2022, nella Parva Profesionalna Futbolna Liga, la massima serie bulgara.

Il suo score complessivo recita 3 presenze in serie A, 6 presenze in Coppa Italia, 12 presenze nella serie A bulgara, 20 presenze in serie B, 67 presenze e 1 rete in serie C e 33 presenze nel campionato “Primavera”.