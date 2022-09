Trento, Trainotti chiama a raccolta i tifosi per sabato contro la Triestina

Il difensore del Trento, Andrea Trainotti suona la carica a 48 ore dal match contro la Triestina e chiama a raccolta i tifosi. Il club gialloblù deve riscattare una partenza lenta frutto di tre sconfitte e una sola vittoria. "La squadra sta bene e ci dispiace per la mancanza dei risultati in questo avvio ma siamo pronti a svoltare a cominciare dalla sfida di sabato. Il gruppo è compatto e siamo consapevoli di correggere le cose negative già contro la Triestina. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo e li aspettiamo tutti allo stadio sabato per sostenerci". Il Trento al momento è in zona retrocessione ma la storia si può anche cambiare in poco tempo. “Basterà battere la Triestina e ricominciare la salita” ha detto il presidente Mauro Giacca ai microfoni di Itasportpress.it. Le tre sconfitte in campionato dopo quattro turni, hanno fatto arrabbiare i tifosi che pensano che il responsabile sia il tecnico Lorenzo D’Anna, ma il patron del Trento ha espresso chiaramente il pensiero suo e della società che all’orizzonte non c’è nessun ribaltone in panchina. Ma la squadra è carica e promette riscatto con la spinta dei tifosi sempre a sostegno.